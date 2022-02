Quale numero vedi? L’illusione ottica diventa virale ma le persone danno risposte diverse

Advertising

GrandeFratello : ?? Attenzione ?? Dal prossimo televoto cambia il numero a cui inviare l’sms attraverso il quale è possibile esprimere… - fuffypizza : @dottorbarbieri Ma l'EMA (foglia di fico delle altre approvazioni) fino a quale numero ha approvato? - GiuglioN : @commeurope istruite Michel di indicare immediatamente la Von der Leyen quale PRESIDENTESSA UE NUMERO UNO DA SALUTARE! - GiuglioN : @ignaziocorrao istruite quel babbeo di Michel di indicare immediatamente la Von der Leyen quale PRESIDENTESSA UE NUMERO UNO DA SALUTARE! - badrauhvls : RT @Fra33459611: @styllinsane Wordle, praticamente il gioco dell'impiccato ma in inglese e con un numero di tentativi limitato. Le parole s… -

Ultime Notizie dalla rete : Quale numero

Montagna.tv

È diventata virale l'immagine che mostra unparzialmente nascosto all'interno di un cerchio a strisce nere e grigie: si chiede agli utenti se riescono a vedere talee, in caso ...Fin da subito sono emersi i dubbi e le critiche, in particolare suldei casi presi in esame e sultale ipotesi era stata confezionata. In risposta i ricercatori inglesi hanno condiviso i ...Una persona ha twittato: “45 283… e qual è il trucco? Devo prenotare un appuntamento ... poiché guardando le altre risposte ne ho altri che vedono altri 2 numeri. Vedo che ci sono numeri lì, ma non ...Ma allora il problema del Lecce qual è? Semplicemente on c’è un problema ... ma l’importante per noi è andare in campo con compattezza, fiducia e unità. I numeri stanno dicendo che stiamo facendo bene ...