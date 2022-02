Premier League 2021/2022, tra West Ham e Newcastle finisce 1-1 (Di sabato 19 febbraio 2022) finisce in parità la prima sfida della 26esima giornata della Premier League 2021/2022 tra West Ham e Newcastle. Un 1-1 firmato Dawson e Willock, che consente soprattutto agli ospiti di continuare la striscia positiva di risultati per l’obiettivo salvezza. Entrambi i gol sono arrivati nei primi 45 minuti di gioco. Al 32? i padroni di casa trovano il vantaggio con un colpo di testa vincente di Craig Dawson su calcio di punizione di Cresswell, ma nel corso dei minuti di recupero Joe Willock arriva per primo su un rimbalzo e conclude in porta riportando in parità il punteggio. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022)in parità la prima sfida della 26esima giornata dellatraHam e. Un 1-1 firmato Dawson e Willock, che consente soprattutto agli ospiti di continuare la striscia positiva di risultati per l’obiettivo salvezza. Entrambi i gol sono arrivati nei primi 45 minuti di gioco. Al 32? i padroni di casa trovano il vantaggio con un colpo di testa vincente di Craig Dawson su calcio di punizione di Cresswell, ma nel corso dei minuti di recupero Joe Willock arriva per primo su un rimbalzo e conclude in porta riportando in parità il punteggio. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Premier League Risultati calcio live, sabato 19 febbraio 2022 - Calciomagazine Già in campo la Serie cadetta e la Lega Pro con il ricco programma del girone C mentre in Europa si gioca nei principali campionati dalla Ligue 1 alla Bundesliga, dalla Liga alla Premier League. ...

Liverpool, Klopp dopo l'Inter: 'Manchester City ultima mia preoccupazione' Commenta per primo L'allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp si rituffa nella Premier League dopo la vittoria contro l'Inter a San Siro in Champions League: 'Il Manchester City è la mia ultima preoccupazione'.

Premier League, Bundesliga e Ligue 1: le partite del weekend Sky Sport Formazioni ufficiali Manchester City-Tottenham, Premier League 2021/2022 Le formazioni ufficiali di Manchester City-Tottenham, sfida valevole per la 26ª giornata della Premier League 2021/2022. Il Manchester City prova l’allungo decisivo. Non sarà facile perché si troverà ...

Formazioni ufficiali Liverpool-Norwich, Premier League 2021/2022 Le formazioni ufficiali di Liverpool-Norwich, sfida valevole per la 26ª della Premier League 2021/2022. Testa coda in Premier con il Liverpool di Klopp che vuole avvicinarsi ancor di più al Manchester ...

