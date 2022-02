Pioli: «Kessie è una risorsa, scelte di partita in partita» (Di sabato 19 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico del Milan Stefano Pioli a Sky prima di Salernitana-Milan. Le sue parole: «Mi sono piaciute le 3 partite dell’altra settimana. Certo cerchiamo continuità di prestazioni e risultati. Una partita complicata, hanno cambiato tantissimo a gennaio e arrivano da due risultati positivi. Ci vanno attenzione e concentrazione. Il nostro modo di giocare prevede tante situazioni offensive, conta la predisposizione di essere sempre pericolosi, dobbiamo cercare di continuare così. Kessié sta bene, è una risorsa, molto forte, un titolare come gli altri, le scelte si fanno di partita in partita». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico del Milan Stefanoa Sky prima di Salernitana-Milan. Le sue parole: «Mi sono piaciute le 3 partite dell’altra settimana. Certo cerchiamo continuità di prestazioni e risultati. Unacomplicata, hanno cambiato tantissimo a gennaio e arrivano da due risultati positivi. Ci vanno attenzione e concentrazione. Il nostro modo di giocare prevede tante situazioni offensive, conta la predisposizione di essere sempre pericolosi, dobbiamo cercare di continuare così. Kessié sta bene, è una, molto forte, un titolare come gli altri, lesi fanno diin». L'articolo proviene da Calcio News 24.

