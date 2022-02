Nainggolan racconta un clamoroso retroscena su Spalletti | ‘Ecco cosa faceva all’una di notte’

Advertising

news24_inter : #Nainggolan racconta le 'strane' abitudini ??? di mister #Spalletti - cn1926it : #Naingollan racconta #Spalletti - SpazioInter : L'ex nerazzurro si racconta: 'Potevo andare alla Juve!' - -

Ultime Notizie dalla rete : Nainggolan racconta

Calciomercato.com

... Szczesny, Alisson, Rudiger, Manolas, Emerson Palmieri,, Pjanic e tanti altri. I ... "Erano fortissimi singolarmente e insieme sono stati una coppia formidabile "Totti ". Non è un ...'Lavorare con Spalletti è facile, perché lui capisce come pochi di calcio'. Lo dice a Radio Kiss Kiss l'ex Cagliari, Roma e Inter Radja. 'La mia miglior stagione, a livello di gol e statistiche, l'ho disputata quando c'era lui. Ho fatto circa 14 gol quell'anno, solo grazie ad una sua intuizione. Lui è molto istintivo, ...Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni di OCW Sport, Radja Nainggolan, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato così di Luciano Spalletti, raccontando anche un curioso e divertente retroscena ...Nonostante abbia cambiato diverse maglie, Radja Nainggolan è rimasto uno dei giocatori più apprezzati dai tifosi giallorossi. Intervenuto ai microfoni del canale Twitch di OCW Sport, il centrocampista ...