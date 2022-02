Moretti: “Dirigente Verdicchio sconfitto al Consiglio di Stato. Ma paga la città” (Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiScrive Angelo Moretti, presidente e consigliere comunale per “Civico22”: “Il Consiglio di Stato ha bocciato sonoramente Alessandro Verdicchio, Dirigente comunale ai Servizi sociali, il quale dal febbraio 2021 aveva negato i voucher alle famiglie del “Centro E’ Più bello Insieme”, adducendo la motivazione – che non poteva stare in piedi giuridicamente – che le famiglie siano in realtà costrette ad utilizzare l’unico Centro che il Comune e l’Ambito B1 hanno scelto per loro, cioè quello assegnato alla Cooperativa Esculapio. Dopo la prima sconfitta avuta al TAR – che, con la sentenza del primo dicembre 2021, aveva riconosciuto le ragioni delle famiglie che avevano fatto ricorso – il Comune di Benevento, non contento dei disagi arrecati, aveva continuato a negare l’assegnazione ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiScrive Angelo, presidente e consigliere comunale per “Civico22”: “Ildiha bocciato sonoramente Alessandrocomunale ai Servizi sociali, il quale dal febbraio 2021 aveva negato i voucher alle famiglie del “Centro E’ Più bello Insieme”, adducendo la motivazione – che non poteva stare in piedi giuridicamente – che le famiglie siano in realtà costrette ad utilizzare l’unico Centro che il Comune e l’Ambito B1 hanno scelto per loro, cioè quello assegnato alla Cooperativa Esculapio. Dopo la prima sconfitta avuta al TAR – che, con la sentenza del primo dicembre 2021, aveva riconosciuto le ragioni delle famiglie che avevano fatto ricorso – il Comune di Benevento, non contento dei disagi arrecati, aveva continuato a negare l’assegnazione ...

