LOL – Chi ride è fuori 2 | Fedez fa un’anticipazione incredibile

Leggi su vesuvius

(Di sabato 19 febbraio 2022) Spuntano le prime anticipazioni su ‘LOL – Chi2’ ed a parlare è proprio, che annuncia l’arma segreta della trasmissione. Si avvicina sempre di più la data d’esordio di ‘LOL – Chi2’ che quest’anno vedrà alla conduzione semprema affiancato a Frank Matano. Il cantante ha voluto lanciare un’importante anticipazione sulla trasmissione.durante la prima edizione di Lol (Via Screenshot)Il 24 febbraio è la data d’esordio per la seconda stagione di LOL – Chi. Il programma si appresta a tornare sul piccolo schermo distribuito da Amazon Prime Video. Al timone del programma ci sarà, che in questa edizione sarà affiancato da Frank Matano e non più ...