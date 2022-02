LIVE Speed skating, Mass Start Olimpiadi 2022 in DIRETTA: via alle semifinali! Malfatti, Giovannini e Lollobrigida a caccia dell’atto conclusivo (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.00: PARTITI! Via alla prima semifinale della Mass Start maschile con Michele Malfatti! 07.59: In questa prima semifinale Malfatti dovrà badare soprattutto al belga Bart Swings, tra i favoriti della vigilia, nonché a coreano Jaewon Chung. Attenzione e curiosità sulla presenza in questa semifinale dell’olandese Sven Kramer. 07.57: Michele Malfatti dovrà rientrare nel novero della top-8 per staccare il biglietto per la Finale. 07.55: Ricordiamo che i primi 8 di ciascuna semifinale si qualifica per l’atto conclusivo. 07.52: Si comincerà alle 08.00 italiane con la prima semifinale maschile che vedrà scendere in pista Michele Malfatti. 07.49: Sul versante maschile, si spera nel ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.00: PARTITI! Via alla prima semifinale dellamaschile con Michele! 07.59: In questa prima semifinaledovrà badare soprattutto al belga Bart Swings, tra i favoriti della vigilia, nonché a coreano Jaewon Chung. Attenzione e curiosità sulla presenza in questa semifinale dell’olandese Sven Kramer. 07.57: Micheledovrà rientrare nel novero della top-8 per staccare il biglietto per la Finale. 07.55: Ricordiamo che i primi 8 di ciascuna semifinale si qualifica per l’atto. 07.52: Si comincerà08.00 italiane con la prima semifinale maschile che vedrà scendere in pista Michele. 07.49: Sul versante maschile, si spera nel ...

