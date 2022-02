LIVE Bob a 2 donne | Olimpiadi 2022 in DIRETTA | terza e quarta manche in tempo reale

(Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca della seconda run 12.40 Amici di OA Sport benvenuti in questaolimpica. Oggi si assegna la medaglia d’oro nel bob a 2 femminile. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale delle ultime duedella gara di bob a 2 femminile dei Giochi Olimpici invernali di Pechino. Sul budello di Yanqing si chiude il programma femminile e, dopo l’esordio del monobob, oggi si andranno a consegnare le medaglie anche nella prova più consueta. Dopo le prime due run di ieri Laura Nolte con il crono di 2:02.05 ha creato un gap quasi incolmabile tra sé e le rivali: l’oro sembra essere già in tasca alla tedesca, ma alle sue spalle la connazionale e campionessa uscente Mariama ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Bob a 4 Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Baumgartner perde tre posizioni nella seconda manche - #Olimpiadi #DIRETTA… - zazoomblog : LIVE Bob a 4 Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Friedrich si riprende la testa! Lochner a 3 centesimi. Baumgartner 19mo -… - zazoomblog : LIVE – Pechino 2022 bob a quattro maschile prima e seconda manche (DIRETTA) - #Pechino #quattro #maschile #prima - sportface2016 : ?? #Live #Bobsleigh #Bob Seconda manche a quattro maschile ?? Una buona prova dell'equipaggio guidato da… - sportface2016 : ?? #Live #Bobsleigh #Bob Seconda manche a quattro maschile ?? Termina la seconda manche, l'azzurro #Baumgartner in… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Bob

OA Sport

...10 - HOCKEY GHIACCIO: finale per il bronzo uomini (da definire) ore 14:30 -: quarta manche... con la possibilità di scegliere in qualsiasi momento cosa vedere,e on demand, oltre che di ...2.10: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla direttadelle prime due manche della gara dia 4 valevole per i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 Programma, orari e tv della ...12.40 Amici di OA Sport benvenuti in questa DIRETTA LIVE olimpica. Oggi si assegna la medaglia d’oro nel bob a 2 femminile. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live testuale delle ...Bob, freestyle, team event, ma anche sci di fondo, curling, pattinaggio e hockey: le emozioni continuano ai Giochi. Le emozioni continuano ai Giochi Olimpici di Pechino: guarda tutte le gare live ...