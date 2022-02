LIVE Berrettini-Alcaraz 2-6 3-2, ATP Rio 2022 in DIRETTA: break dell’azzurro nel secondo set! (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 PALLA CORTA VINCENTE! Tutto il repertorio di Matteo Berrettini in questi tre punti! 30-0 ANCORA AVANTI TUTTA! CHE CORAGGIO DI Berrettini! Altra splendida demivolée e poi smash. 15-0 DEMIVOLEE PAZZESCA DI Berrettini!!! MIRACOLO!!! In piedi tutto l’angolo dell’azzurro. 3-2 break Berrettini!! Accorcia sempre di più il romano con il rovescio, ma offre un back basso sul quale arriva l’errore dello spagnolo! 15-40 Altro errore di Alcaraz in larghezza con il dritto! Due palle break in favore di Matteo Berrettini! 15-30 Sbaglia Alcaraz! Arriva con troppa foga sulla palla corta di Berrettini! 15-15 Lontanissimo dal campo ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 PALLA CORTA VINCENTE! Tutto il repertorio di Matteoin questi tre punti! 30-0 ANCORA AVANTI TUTTA! CHE CORAGGIO DI! Altra splendida demivolée e poi smash. 15-0 DEMIVOLEE PAZZESCA DI!!! MIRACOLO!!! In piedi tutto l’angolo. 3-2!! Accorcia sempre di più il romano con il rovescio, ma offre un back basso sul quale arriva l’errore dello spagnolo! 15-40 Altro errore diin larghezza con il dritto! Due pallein favore di Matteo! 15-30 Sbaglia! Arriva con troppa foga sulla palla corta di! 15-15 Lontanissimo dal campo ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Berrettini-Alcaraz 2-6 1-1 quarti di finale Atp Rio de Janeiro 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Alc… - zazoomblog : LIVE – Berrettini-Alcaraz 0-0 quarti di finale Atp Rio de Janeiro 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Alcaraz… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Alcaraz ATP Rio 2022 in DIRETTA: a breve in campo il numero uno italiano! - #Berrettini-Alcaraz… - SkySport : Fognini-Coria e Berrettini-Alcaraz all'Atp 500 di Rio: risultato in diretta dei quarti ? Fognini-Coria live su Sky… - sportli26181512 : Fognini-Coria e Berrettini-Alcaraz all'Atp 500 di Rio: risultato in diretta dei quarti: In programma i quarti di fi… -