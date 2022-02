Lazio | Sarri chiede due giocatori per la prossima stagione

Leggi su rompipallone

(Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo i colpi, un po’ a ribasso, di questo mercato invernale, laha già nel mirino alcuni nomi per la. A dare la notizia è Il Messaggero, che parla in particolare di due calciatori a cui Lotito potrebbe facilmente arrivare.calciomercato Il primo nome è Matìas Vecino, attualmente in scadenza all’Inter. L’argentino potrebbe già avviare i rapporti con i biancocelesti prima della fine del campionato. Il secondo nome è invece Emerson Palmieri, calciatore azzurro di proprietà del Chelsea e attualmente in prestito al Lione. Palmieri è sicuramente più complicato da portare a Roma, ma non impossibile, e con la giusta offerta Lotito potrebbe assicurarsi due ottimi colpi. Francesco Canu