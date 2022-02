Lavoro: Letta, 'gesto fondamentale governo su sicurezza' (Di sabato 19 febbraio 2022) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Ieri l'attenzione è stata sulle bollette, ma ci sono stati tanti interventi, come sull'automotive. Mi soffermo sull'impegno fondamentale che è stato messo su una norma: ieri il governo ha fatto un gesto fondamentale per la sicurezza sul Lavoro. Ogni volta che c'è una nuova morte sul Lavoro diciamo le stesse cose, ma questo intervento avrà una grande estensione e una grande capacità di applicare uno standard sulla sicurezza dei lavoratori che io credo sarà fondamentale". Così Enrico Letta su Fb rilanciando il post di Andrea Orlando. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Ieri l'attenzione è stata sulle bollette, ma ci sono stati tanti interventi, come sull'automotive. Mi soffermo sull'impegnoche è stato messo su una norma: ieri ilha fatto unper lasul. Ogni volta che c'è una nuova morte suldiciamo le stesse cose, ma questo intervento avrà una grande estensione e una grande capacità di applicare uno standard sulladei lavoratori che io credo sarà". Così Enricosu Fb rilanciando il post di Andrea Orlando.

Advertising

TV7Benevento : Lavoro: Letta, 'gesto fondamentale governo su sicurezza' - - carlo1493 : RT @ardigiorgio: Letta dice che è colpa delle lega che mette a rischio il governo draghi.. non è vero,vi racconto la notte in cui #draghi a… - mariave92602485 : RT @ardigiorgio: Letta dice che è colpa delle lega che mette a rischio il governo draghi.. non è vero,vi racconto la notte in cui #draghi a… - Rosabianca123 : RT @ardigiorgio: Letta dice che è colpa delle lega che mette a rischio il governo draghi.. non è vero,vi racconto la notte in cui #draghi a… - danieledv79 : RT @Marian5711: @oozirba @danieledv79 Letta, dove verrà invitato, farà lo stesso discorso copiaincolla. Dice tutto e niente, un piede di qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro Letta La parabola di Zingaretti e l'anomalia Frosinone - Finito l'incarico, vedremo: facciamo bene il nostro lavoro, poi quello che farò lo decideremo ... Ma l'attuale segretario Enrico Letta è convinto che l'appoggio a Mario Draghi darà invece slancio ai ...

Primo congresso di Azione, Calenda: "Noi terza opzione contro sovranisti e populisti" Hanno distrutto il lavoro fatto su Industria 4.0, su Ilva. Io quelle cose non me le dimentico. È un partito che non ha valori senza bussola: non è un interlocutore' Letta: "Insieme vinceremo le ...

Lavoro: Letta, 'intervento governo importante su sicurezza' Il Dubbio Lavoro: Letta, ‘gesto fondamentale governo su sicurezza’ Ogni volta che c’è una nuova morte sul lavoro diciamo le stesse cose ... sulla sicurezza dei lavoratori che io credo sarà fondamentale”. Così Enrico Letta su Fb rilanciando il post di Andrea Orlando.

Covid due anni dopo, Pregliasco: "Autostrada deserta e paura, così iniziò la guerra di trincea" Pregliasco però non ha perso la passione per il suo lavoro. "All'inizio - ammette - non immaginavo che sarebbe stata una cosa così enorme e lunga ma io da 30 anni studio, approfondisco e mi occupo di ...

Finito l'incarico, vedremo: facciamo bene il nostro, poi quello che farò lo decideremo ... Ma l'attuale segretario Enricoè convinto che l'appoggio a Mario Draghi darà invece slancio ai ...Hanno distrutto ilfatto su Industria 4.0, su Ilva. Io quelle cose non me le dimentico. È un partito che non ha valori senza bussola: non è un interlocutore': "Insieme vinceremo le ...Ogni volta che c’è una nuova morte sul lavoro diciamo le stesse cose ... sulla sicurezza dei lavoratori che io credo sarà fondamentale”. Così Enrico Letta su Fb rilanciando il post di Andrea Orlando.Pregliasco però non ha perso la passione per il suo lavoro. "All'inizio - ammette - non immaginavo che sarebbe stata una cosa così enorme e lunga ma io da 30 anni studio, approfondisco e mi occupo di ...