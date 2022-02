Juventus, quando la sconfitta in Champions League fu trattata in maniera diversa (Di sabato 19 febbraio 2022) L’Inter, in Champions, è stata sconfitta contro il Liverpool; i nerazzurri, a differenza della Juventus, hanno ricevuto molti più elogi. Un diverso trattamento quello ricevuto dall’Inter rispetto a quanto successo alla Juventus; è questa la critica dei tifosi bianconeri dopo la serata di Champions League che ha visto i nerazzurri uscire sconfitti dal match contro il Liverpool. LaPresseL’andata degli ottavi di finale di Champions, nel tempio di San Siro, ha visto il Liverpool imporsi due a zero in casa dell’Inter grazie alle reti, negli ultimi quindici minuti, firmate da Firmino e Salah. Aida Yespica, esce dall’acqua ma il costume è troppo piccolo: l’incidente è dietro l’angolo Una sconfitta pesante per i nerazzurri che escono con tanta rabbia per una ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 19 febbraio 2022) L’Inter, in, è statacontro il Liverpool; i nerazzurri, a differenza della, hanno ricevuto molti più elogi. Un diverso trattamento quello ricevuto dall’Inter rispetto a quanto successo alla; è questa la critica dei tifosi bianconeri dopo la serata diche ha visto i nerazzurri uscire sconfitti dal match contro il Liverpool. LaPresseL’andata degli ottavi di finale di, nel tempio di San Siro, ha visto il Liverpool imporsi due a zero in casa dell’Inter grazie alle reti, negli ultimi quindici minuti, firmate da Firmino e Salah. Aida Yespica, esce dall’acqua ma il costume è troppo piccolo: l’incidente è dietro l’angolo Unapesante per i nerazzurri che escono con tanta rabbia per una ...

Advertising

OptaPaolo : 90 - Il gol di Danilo su assist di Dybala dopo 91 minuti e 37 secondi è il più tardivo realizzato dalla Juventus in… - GiovaAlbanese : Da diversi anni a questa parte la #Juventus si presentava in casa dell'#Atalanta con la paura di chi sapeva che avr… - gbadano3 : A proposito di Dybala, se andiamo a rivedere le gare di Champions che ci sono costate l’eliminazione, da quando è a… - federicobuoni14 : RT @Gianpaolo_5: #Vlahovic da quando è arrivato alla #Juventus: gol all'esordio, decisivo in Coppa Italia e fermato solo da un grande Sport… - MichaelStortoni : RT @Gianpaolo_5: #Vlahovic da quando è arrivato alla #Juventus: gol all'esordio, decisivo in Coppa Italia e fermato solo da un grande Sport… -