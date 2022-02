(Di sabato 19 febbraio 2022) Da lunedì 21 febbraio modifiche alla viabilità a SanValdarno per consentire i lavori in via Bani, via primo gennaio 1948, viale Diaz, Corso Italia eautostradali di Lungarno Guido ...

Advertising

Nazione_Arezzo : Interventi sulle strade di San Giovanni di fresatura, asfaltatura e ripristino sottopassi - rinottiuilm : RT @LuigiPinasco: Direttivo Provinciale Uilm Genova @UilmGenova molti interventi e un dibattito costruttivo sulle azioni da intraprendere p… - UILofficial : #Bombardieri: ma la politica ha scelto di fare interventi sulle aliquote Iva offrendo la stessa cifra di esenzione… - guidobendotti : @assurdistan Soluzione semplice : rendere deducibili anche al privato le spese come x le aziende : elettrodomestici… - MamolkcsMamol : RT @Inimicizie: Analisi di @colmarn sulle vicende post-sovietiche e su come abbiano formato la mentalità russa che ha portato agli interven… -

Ultime Notizie dalla rete : Interventi sulle

LA NAZIONE

La quale stabilisce che dopo il 31 dicembre 2022 il bonus facciate non esisterà più e l'unica possibilità offerta ai cittadini per glipareti esterne sarà affidata al bonus casa 50%. ...Da lunedì 21 febbraio modifiche alla viabilità a San Giovanni Valdarno per consentire i lavori in via Bani, via primo gennaio 1948, viale Diaz, Corso Italia e sottopassi autostradali di Lungarno Guido ...Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Ieri l'attenzione è stata sulle bollette, ma ci sono stati tanti interventi, come sull'automotive. Mi soffermo sull'impegno fondamentale che è stato messo su una norma: ...ringraziando in particolare Cna “per l’analisi effettuata sul Pnrr e l’aver riconosciuto alla Regione di aver svolto un lavoro eccellente”. Il lavoro ora procederà su un “doppio binario. Da una parte ...