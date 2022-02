Il mismatch tra domanda e offerta: come superare questo gap (Di sabato 19 febbraio 2022) Negli ultimi anni il mercato del lavoro italiano ha visto, da un lato aumentare la disoccupazione, e dall’altro il numero dei posti vacanti. Spesso, infatti, si verifica che molte posizioni aperte restino tali a causa del cosiddetto mismatch... Leggi su europa.today (Di sabato 19 febbraio 2022) Negli ultimi anni il mercato del lavoro italiano ha visto, da un lato aumentare la disoccupazione, e dall’altro il numero dei posti vacanti. Spesso, infatti, si verifica che molte posizioni aperte restino tali a causa del cosiddetto...

Advertising

2diesse : @AndreaNickBosio @albertoorselli @Arturo_Scotto Giusto, dato che il problema è il mismatch tra scuola e lavoro, asp… - StefanoDeBened : RT @Assosomm: Il Presidente @rasizza è intervenuto oggi a @CoffeeBreakLa7 per parlare di sicurezza sul #lavoro, #formazione, mismatch tra d… - massimoquaglia1 : RT @Assosomm: Il Presidente @rasizza è intervenuto oggi a @CoffeeBreakLa7 per parlare di sicurezza sul #lavoro, #formazione, mismatch tra d… - rasizza : RT @Assosomm: Il Presidente @rasizza è intervenuto oggi a @CoffeeBreakLa7 per parlare di sicurezza sul #lavoro, #formazione, mismatch tra d… - GianlucaBadiali : RT @Assosomm: Il Presidente @rasizza è intervenuto oggi a @CoffeeBreakLa7 per parlare di sicurezza sul #lavoro, #formazione, mismatch tra d… -