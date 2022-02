I look più belli di Millie Bobby Brown (Di sabato 19 febbraio 2022) Millie Bobby Brown è un’attrice che ha segnato lo star system in tenera età. Classe 2004, ha raggiunto importanti successi, sia sul piccolo e grande schermo che sul tappeto rosso. Il ruolo che l’ha consacrata alla televisione è quello di Undici in Stranger Things, una delle serie TV di Netflix più apprezzate dal pubblico in streaming. Ed è merito della sua performance come Undici che ha ottenuto diverse candidature pur essendo così giovane, spaziando dagli Emmy Awards ai Screen Actors Guild Awards. Non stupisce, quindi, che Millie Bobby Brown sia stata inserita dal Time nella classifica delle teenager più influenti al mondo. Eppure, prima di Stranger Things, l’attrice è apparsa in altre serie TV come Grey’s Anatomy e Modern Family, così come ha recitato in C’era una volta nel Paese ... Leggi su velvetmag (Di sabato 19 febbraio 2022)è un’attrice che ha segnato lo star system in tenera età. Classe 2004, ha raggiunto importanti successi, sia sul piccolo e grande schermo che sul tappeto rosso. Il ruolo che l’ha consacrata alla televisione è quello di Undici in Stranger Things, una delle serie TV di Netflix più apprezzate dal pubblico in streaming. Ed è merito della sua performance come Undici che ha ottenuto diverse candidature pur essendo così giovane, spaziando dagli Emmy Awards ai Screen Actors Guild Awards. Non stupisce, quindi, chesia stata inserita dal Time nella classifica delle teenager più influenti al mondo. Eppure, prima di Stranger Things, l’attrice è apparsa in altre serie TV come Grey’s Anatomy e Modern Family, così come ha recitato in C’era una volta nel Paese ...

Ultime Notizie dalla rete : look più 'Tanta roba' Federica Pellegrini, la minigonna è inguinale senza censure... ... il web è in totale subbuglio! Nelle immagini la Pellegrini indossa un look total black, che ... la sua bellezza magnetica tiene tutti incollati allo schermo! Siete curiosi di vedere il post più ...

Come vestirsi dopo i 40 anni? Leggi anche › Pelle sulla pelle: la tendenza più 'intima' della Primavera - Estate 2022 › Il look del giorno, color burro: i trucchi per abbinarlo con gusto Dettagli in primo piano L'...

