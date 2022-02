Hit Parade | Blanco torna in vetta alla classifica e Sanremo è ancora al top

(Di sabato 19 febbraio 2022)per un’altra settimana dopo la 72esima edizione del Festival disono i brani dei 25 big che hanno gareggiato ad essere in testadei singoli. La chart Fimi/Gfk registra di nuovo al primo postoe Mahmood con Brividi. L’inedito duo non solo ha trionfato nella kermesse canora, ma nei prossimi mesi rappresenterà l’Italia agli Eurovision Song Contest che quest’anno si terranno a Torino. Con un perfetto incastro di voci e delle parole nelle quali moltissimi giovani si sono ritrovati, i due artisti sono riusciti a riassumere tutte quelle emozioni e sensazioni che vive la generazione Z, un po’ la vincitrice di questo Festival. Un amore tormentato, in qualsiasi forma esso sia, che trova concretezza attraverso le parole di Mahmood e. Al secondo posto ...

New entry Lauro. Brani festival monopolizzano top ten singoli. Classifiche musicali ancora nel segno di Sanremo: i brani del festival - su tutti il vincitore, Brividi - monopolizzano la top ten Fimi - Gfk dei singoli e gli artisti ...