Advertising

GiovaQuez : Giorgetti: 'La politica è l'arte di rendere possibile ciò che è desiderabile. Salvini esprime un desiderio, io cerc… - TV7Benevento : **Governo: Giorgetti, 'basta pensare a tornaconti elettorali'** - - TV7Benevento : L.elettorale: Giorgetti, 'proporzionale? serve legge che dia governo che possa decidere' - - claudiolub : RT @Nic_Bianchi: “Le sfide di oggi impongono un governo che sappia decidere, che sappia prendere decisioni nella logica dell’interesse gene… - Nic_Bianchi : “Le sfide di oggi impongono un governo che sappia decidere, che sappia prendere decisioni nella logica dell’interes… -

Ultime Notizie dalla rete : **Governo Giorgetti

Le sfide di oggi "impongono unche non solo possa ma sappia decidere, lavorare e prendere decisioni con la logica degli ... Lo ha detto il ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo, ...... di invocare un cambio di rotta alsul tema green pass, attraverso una lettera inviata ai ministri della Salute e dello Sviluppo economico, Roberto Speranza e Giancarlo' si legge ...Roma, 19 feb. (askanews) - Le sfide di oggi "impongono un governo che non solo possa ma ... il ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, intervenendo in collegamento al congresso ...Si può discutere di tutto ma la legge elettorale proporzionale fatta semplicemente per avvantaggiare qualcuno è sempre sbagliata. La legge elettorale deve permettere di avere un governo che possa ...