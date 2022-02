Governo | D' Incà | ' ora rilancio e responsabilità | confronto con capigruppo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 19 febbraio 2022) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Adesso è il momento dele dellada parte di tutti e per poter restare uniti serve uncontinuo come ha chiesto il presidente Draghi. Se necessario, anche con nuovi metodi di, ma mettendo al centro i delicati passaggi che abbiamo davanti, attraverso il raggiungimento degli oltre 100 obiettivi del Pnrr per il 2022". Lo ha affermato ai microfoni di 'Sabato anch'io' su Radiouno Rai il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D', dopo le tensioni delle ultime ore trae maggioranza. "Serve uncontinuo all'interno della maggioranza e con l'opposizione. Ho ascoltato molto attentamente -ricorda l'esponente dell'Esecutivo- le parole del Presidente Mattarella in cui si sono ...