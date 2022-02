Giacomo Boni, custode delle vie sacre della romanità. Un libro ne ricostruisce vita, idee e scoperte (Di sabato 19 febbraio 2022) “Esplorai il centro di irradiazione della civiltà nostra per ricercare la vita nelle stratificazioni più profonde. Nelle antichissime leggi tradizionali vidi luce di vita molto maggiore che nei modernissimi ordinamenti. E nelle primitive capanne qualcosa di meglio che le nuove case di Berlino così nuove eppure così avvizzite e nate morte”. Così semplificava la sua passione per l’archeologia Giacomo Boni, veneziano, nato nel 1859 e morto nel 1925, senatore del Regno per volontà di Benito Mussolini, sepolto con gli onori dovuti agli uomini illustri sul Palatino. E definito da Ugo Ojetti “Uno degli uomini più singolari e affascinanti di questo secolo”. Uno dei grandi italiani rimossi, ma che vale la pena conoscere e scoprire. Il Foro Romano-Palatino, nella sua attuale conformazione, si deve alle sue ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 19 febbraio 2022) “Esplorai il centro di irradiazioneciviltà nostra per ricercare lanelle stratificazioni più profonde. Nelle antichissime leggi tradizionali vidi luce dimolto maggiore che nei modernissimi ordinamenti. E nelle primitive capanne qualcosa di meglio che le nuove case di Berlino così nuove eppure così avvizzite e nate morte”. Così semplificava la sua passione per l’archeologia, veneziano, nato nel 1859 e morto nel 1925, senatore del Regno per volontà di Benito Mussolini, sepolto con gli onori dovuti agli uomini illustri sul Palatino. E definito da Ugo Ojetti “Uno degli uomini più singolari e affascinanti di questo secolo”. Uno dei grandi italiani rimossi, ma che vale la pena conoscere e scoprire. Il Foro Romano-Palatino, nella sua attuale conformazione, si deve alle sue ...

Giacomo Boni, custode delle vie sacre della romanità. Un libro ne ricostruisce vita, idee e scoperte

