Francesco Chiofalo e il tumore: «Aspetto che si liberi un letto in rianimazione, ho una "palla nera" in gola» (Di sabato 19 febbraio 2022) Non c'è pace per Francesco Chiofalo. L'influencer, noto al grande pubblico per aver partecipato a Temptation Island, ha raccontato al settimanale "Nuovo" di avere un... Leggi su leggo (Di sabato 19 febbraio 2022) Non c'è pace per. L'influencer, noto al grande pubblico per aver partecipato a Temptation Island, ha raccontato al settimanale "Nuovo" di avere un...

Advertising

zazoomblog : “Aspetto un letto in rianimazione”: Francesco Chiofalo in lacrime. Che è successo? - #“Aspetto #letto… - JohSogos : RT @ilmessaggeroit: Francesco Chiofalo: «Aspetto che si liberi un letto in rianimazione, ho una 'palla nera' in gola» - ilmessaggeroit : Francesco Chiofalo: «Aspetto che si liberi un letto in rianimazione, ho una 'palla nera' in gola» - VelvetMagIta : Francesco Chiofalo sul suo stato di salute: “Aspetto un letto in rianimazione” #VelvetMag #Velvet - ParliamoDiNews : Francesco Chiofalo sta male: `Aspetto un letto in rianimazione` #DrusillaGucci #FrancescoChiofalo #Piccoloschermo… -