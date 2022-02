Fiorentina, Callejon è in bilico: lo vuole il Fenerbahce, ma lui preferirebbe tornare in Spagna (Di sabato 19 febbraio 2022) José Callejon non rinnoverà il suo contratto con la Fiorentina, che scade quest’estate. L’attaccante esterno che ha fatto per tanti anni le fortune del Napoli non ha mai ritrovato in maglia viola la brillantezza degli anni migliori. Oggi è in cerca di una nuova squadra. I media turchi, stando a quanto riporta Firenzeviola.it, continuano a insistere su un interessamento piuttosto serio del Fenerbahce. Callejon, tuttavia, non sarebbe abbastanza allettato dall’ipotesi: il suo desiderio è fare ritorno in Spagna dopo quasi dieci anni in Italia. In patria ci pensa il Granada (Callejon è nato proprio lì) e l’Espanyol, che starebbe valutando davvero il ritorno. L’ex 7 azzurro ha già giocato con la squadra di Barcellona. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 19 febbraio 2022) Josénon rinnoverà il suo contratto con la, che scade quest’estate. L’attaccante esterno che ha fatto per tanti anni le fortune del Napoli non ha mai ritrovato in maglia viola la brillantezza degli anni migliori. Oggi è in cerca di una nuova squadra. I media turchi, stando a quanto riporta Firenzeviola.it, continuano a insistere su un interessamento piuttosto serio del, tuttavia, non sarebbe abbastanza allettato dall’ipotesi: il suo desiderio è fare ritorno indopo quasi dieci anni in Italia. In patria ci pensa il Granada (è nato proprio lì) e l’Espanyol, che starebbe valutando davvero il ritorno. L’ex 7 azzurro ha già giocato con la squadra di Barcellona. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : #Fiorentina, #Callejon è in bilico: lo vuole il Fenerbahce, ma lui preferirebbe tornare in Spagna Il contratto di… - sportli26181512 : Fiorentina, sirene turche per Callejon: José Maria Callejon al termine della stagione dovrebbe lasciare la Fiorenti… - cn1926it : #Callejon-#Fiorentina, probabile addio in estate: il suo futuro sarà in #Turchia #ForzaNapoliSempre - ClaudioMasini7 : L'esclusione di #Ikoné a vantaggio di #Callejon non aveva, non ha e non avrà mai senso. A favore del #Sottil di ogg… - Ftbnews24 : ???? #Calciomercato Fiorentina, Callejon non rinnova: un club turco sullo spagnolo #Fiorentina #Vlahovic… -