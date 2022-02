Drusilla Foer in prima serata su Rai 1: con lei ex vincitore di Sanremo! (Di sabato 19 febbraio 2022) Rai 1 ha deciso di affidare un programma in prima serata a Drusilla Foer. In sua compagnia ci sarà anche un ex vincitore di Sanremo: ecco chi è. Dopo la convincente esperienza al 72esimo Festival di Sanremo, la Rai ha deciso di affidare un programma a Drusilla Foer. Andiamo a scoprire di cosa parlerà il L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 19 febbraio 2022) Rai 1 ha deciso di affidare un programma in. In sua compagnia ci sarà anche un exdi Sanremo: ecco chi è. Dopo la convincente esperienza al 72esimo Festival di Sanremo, la Rai ha deciso di affidare un programma a. Andiamo a scoprire di cosa parlerà il L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

stanzaselvaggia : A proposito di Drusilla Foer e del racconto sul marito morto che però non esiste e delle analogie con Pamela Prati… - MaoViator : Inventing Drusilla - PasqualeMarro : #DrusillaFoer arriva… con un fiore in prima serata RAI - EmmaFyl91954 : RT @P_M_1960: Siparietto tra Drusilla Foer e Iva Zanicchi prima dell'esibizione della cantante emiliana sul palco dell'Ariston a Sanremo. «… - vincentperez95 : RT @Cinguetterai_: Drusilla Foer sbarca nella prima serata di Rai 1. Per lei due appuntamenti, il 1º e l’8 aprile, con Francesco Gabbani e… -