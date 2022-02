CS | GO | FaZe Clan può esultare | ropz negativo al Covid-19 | il giocatore estone diventa l’arma in più

Leggi su esports247

(Di sabato 19 febbraio 2022) Robin “??” Kool è tornato a far parte del team CS:GO di. L’organizzazione di esports attendeva l’esito del tampone, sperando in una negatività per poter reintegraree consentirgli di prendere parte all’IEM Katowice. Ilsi trovava in quarantena a Varsavia dopo essere risultato positivo al-19 il 9 febbraio: una situazione che gli ha ovviamente impedito di poter scendere in campo connei primi giorni dell’evento. Durante l’assenza di, il sostituto Justin “jks” Savage ha comunque dato una mano a. Il fuciliere australiano ha contribuito alla vittoria del team contro Sprout e MOUZ nella fase di play-in: la squadra è poi riuscita a sconfiggere ...