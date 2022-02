Calenda “se Draghi andrà via niente soldi Ue” (Di sabato 19 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Gli episodi in cui le forze politiche in Consiglio dei ministri votano una cosa e in Parlamento un'altra si stanno moltiplicando. Questo logora il governo. E ritengo che Draghi faccia bene a richiamare l'attenzione su questo problema. Non si può pensare di andare avanti seguendo gli strappi di Salvini o le divisioni del Pd, dove Francesco Boccia e Michele Emiliano sabotano il decreto sull'Ilva. Così l'azione parlamentare finisce per diventare una maionese impazzita, mentre l'azione di governo continua ad avere una sua linearità, perchè, alla fine della fiera, i rappresentanti dei partiti in Consiglio dei ministri fanno quello che dice Draghi”. Così, in un'intervista al Corriere della Sera, il leader di Azione, Carlo Calenda, convinto che la situazione non possa peggiorare “perchè se peggiora se ne va ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Gli episodi in cui le forze politiche in Consiglio dei ministri votano una cosa e in Parlamento un'altra si stanno moltiplicando. Questo logora il governo. E ritengo chefaccia bene a richiamare l'attenzione su questo problema. Non si può pensare di andare avanti seguendo gli strappi di Salvini o le divisioni del Pd, dove Francesco Boccia e Michele Emiliano sabotano il decreto sull'Ilva. Così l'azione parlamentare finisce per diventare una maionese impazzita, mentre l'azione di governo continua ad avere una sua linearità, perchè, alla fine della fiera, i rappresentanti dei partiti in Consiglio dei ministri fanno quello che dice”. Così, in un'intervista al Corriere della Sera, il leader di Azione, Carlo, convinto che la situazione non possa peggiorare “perchè se peggiora se ne va ...

