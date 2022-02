Calcio | la Salernitana ferma il Milan | 2-2

(Di sabato 19 febbraio 2022) Salerno, 19 feb. (Adnkronos) - Laultima in classificailcapolista. La partita tra le due squadre termina con due gol per parte. Inizia bene ilche al 5' si porta in vantaggio con un gol di Messias, ma lariacciuffa il pareggio al 29' con un gol di Bonazzoli. Nella ripresa il copione delle marcature si inverte: al 77' passa in vantaggio la squadra di casa con un gol di Duric, ma ilsi riprende il pari al 77' con un gol di Rebic. Non basta la manciata di minuti di recupero concessa dall'arbitro per sbloccare il risultato che sisulla parità: 2-2.

Advertising

Corriere : Milan: con la Salernitana vittoria facile, Inter favorita col Sassuolo - SkySport : SALERNITANA-MILAN 2-2 Risultato finale ? ? #Messias (5') ? #Bonazzoli (29') ? #Duric (72') ? #Rebic (77') ? ?… - Gazzetta_it : Risultato finale, Salernitana-Milan 2-2 - ZzaPina : RT @CucchiRiccardo: Una #Salernitana ben messa in campo e determinata e un #Milan sotto tono e poco pratico. Una partita sulla carta facile… - Federk94 : RT @Corriere: Milan: con la Salernitana vittoria facile, Inter favorita col Sassuolo -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Salernitana

Questo punto mantiene per ora in vetta il Milan che sale a 56 punti e regala un punto d'oro alla, sempre ultima ma a quota 14 ...Gara aperta, il Milan non ci sta, l'inserimento di Rebic dà fastidio allatra le linee, gioca più vicino a Giroud, dà più peso all'attacco e al 77' i due attaccanti confezionano il 2 - 2: ...Finisce 2-2 Salernitana-Milan, anticipo della 26esima giornata di Serie A. I rossoneri passano in vantaggio dopo appena 5' con Messias, ma vengono raggiunti poco prima della mezzora da Bonazzoli (29') ...Salerno, 19 feb. (Adnkronos) - La Salernitana ultima in classifica ferma il Milan capolista. La partita tra le due squadre termina con due gol per parte. Inizia bene il Milan che al 5' si porta in ...