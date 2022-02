Berlino e Parigi invitano i connazionali a lasciare l'Ucraina (Di sabato 19 febbraio 2022) . Il ministero degli Esteri tedesco sostiene che "uno scontro militare è possibile in ogni momento", mentre la Francia raccomanda che tutti ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 19 febbraio 2022) . Il ministero degli Esteri tedesco sostiene che "uno scontro militare è possibile in ogni momento", mentre la Francia raccomanda che tutti ...

Advertising

iconanews : Berlino e Parigi invitano i connazionali a lasciare l'Ucraina - LucaPicotti : Articolo interessante sulla Francia. In questa fase storica, segnata più dalle politiche di potenza, espansioni deg… - LaGazzettaEuro : @GermanoDottori L'interesse nazionale in Europa lo stanno facendo solo Roma, Berlino e Parigi: nessuno vuole sta pa… - twittdipopolo : guerra che per sei anni ha poi sconvolto il mondo. Le relazioni segrete dei Nunzi Pontifici di Berlino, Parigi, Ber… - Istrice_B : RT @egodistopico: Nella città di Termoli, in Molise, si incrociano il 42° parallelo Nord ed il 15° meridiano Est, che è il meridiano centra… -