Ascolti tv 18 febbraio 2022 | Milly Carlucci batte Vanessa Incontrada solo in sovrapposizione Poi Nuzzi | Statham | Crozza | Ncis | Zoro e la Juve su Dazn

(Di sabato 19 febbraio 2022) Le ammiraglie calano un po’ neglitv rispetto a sette giorni prima, ma dominano e rimangono in equilibrio La seconda sfida tra, ma non. Era il ritorno di Maurizio, con Fratelli disul Nove, la novità della griglia del venerdì generalista il 18, in una prima serata caratterizzata pure dantus-Torino su(782mila spettatori e 3,2% i dati Auditel Big Screen del match di ieri finito uno a uno). L’ammiraglia pubblica ha proposto la seconda puntata de Il Cantante Mascherato 3 e su Canale 5 è tornata Fosca Innocenti, conprotagonista. Le altre proposte? Rai2 ha puntato sui ...

tv venerdì 18: Access Prime Time Il podio dei programmi più visti in Access Prime Time è composto da: Rai1 I Soliti Ignoti - Il ritorno : 5.252.000 spettatori (21.5%). Canale5 ...Redazione Sorrisi Canale 5 " Fosca Innocenti ": 3.523.000 spettatori (share 16,5%). Rai1 " Il Cantante Mascherato ": 3.347.000 spettatori (share 18,9%). Italia 1 " Transporter: Extreme ": 1.330.000 ...Gli ospiti della seconda puntata di “Ciao maschio”, condotta da Nunzia De Girolamo, in onda sabato 19 febbraio a partire dalla mezzanotte ... daranno il loro punto di vista su quanto appena ascoltato.Gli ascolti tv di ieri 18 febbraio 2022 hanno visto non solo un nuovo confronto tra Il Cantante Mascherato e Fosca Innocenti, ma anche il ritorno di Crozza su Nove. Un dato non da tralasciare nella ...