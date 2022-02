Allarme rosso in casa Rai | ascolti disastrosi | “Il programma sarà chiuso”

Leggi su specialmag

(Di sabato 19 febbraio 2022) FamosoRai verso la cancellazione definitiva a causa deglitroppo bassi: ecco tutti i dettagli della situazione. Studi Rai (Fonte: vcoazzurratv.com)Nelle ultime ore sembrerebbe essere arrivata la notizia definitiva della cancellazione di un notoRai. Se in un primo momento si era cercato di proporre novità e sorprese interessanti per risollevare gli, ad oggi la speranza sembrerebbe essere ridotta al minimo. Dopo ben 9 anni, infatti, “Detto Fatto” condotto da Bianca Guaccero potrebbe chiudere i battenti. Questa stagione sarebbe dunque l’ultima, visto che la cancellazione è già prevista per il prossimo autunno. La decisione è nelle mani di Antonio Di Bella, il nuovo direttore del daytime. Detto Fatto: chiusura in vista e nuova opportunità per un noto conduttore Bianca Guaccero ...