Via libera all’unanimità al dl bollette, un miliardo l’anno all’automotive. Draghi: “E’ un governo bellissimo” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ieri la strigliata del premier ai partiti. L’esecutivo stanzia 15 milioni per le famiglie dei medici vittime del Covid. Di Maio: «Massimo sforzo». Salvini: «Soddisfatti» Leggi su lastampa (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ieri la strigliata del premier ai partiti. L’esecutivo stanzia 15 milioni per le famiglie dei medici vittime del Covid. Di Maio: «Massimo sforzo». Salvini: «Soddisfatti»

Advertising

meb : Via libera per il #bonuspsicologo: 20milioni di euro per potenziare le strutture e per ristori relativi a sedute di… - juventusfc : Al via la vendita libera per #JuveVillarreal ???? Ci vediamo a casa ?? - LegaSalvini : VIA LIBERA A CINQUE REFERENDUM: “TOCCA A NOI FAR GIUSTIZIA” - yajamer : RT @valentinadepao3: TG5: Via libera alle visite ai familiari in ospedale, potrà farle chi ha ricevuto la terza dose. I bidosati più guarig… - zziocane66 : RT @AStramezzi: Arriva l’identità digitale e la schedatura anche per i bambini. Contenti? SPID, via libera per i minori: sarà valido anche… -