Un ottimo Torino ferma la corsa Champions della Juventus (Di sabato 19 febbraio 2022) Il tanto atteso Derby della Mole termina sul risultato di 1-1. De Ligt apre le danze al quarto d'ora del primo tempo su assist di Cuadrado. Nella ripresa Belotti decide di alzare la cresta e trova il pareggio. Un ottimo Torino dunque stasera, la Juventus invece rallenta la sua corsa all'Europa che conta. Quali sono state le scelte dei tecnici? Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Pellegrini (al posto dell'infortunato Rugani), Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. Allenatore: Massimiliano Allegri.Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega; Brekalo; Belotti. Allenatore: Ivan Juric.Arbitra il direttore di gara Massa, si gioca all'Alianz Stadium di ...

WetterRenato : @Marco562017 Sono fuori di me. Allegri è riuscito a dire che è stato un 'ottimo punto, non era facile' E ha aggiunt… - il_sankarista : RT @OttobreInfo: Ottimo Tensioni a Torino, gli studenti tentano l'assalto alla sede di Confindustria - AleBas81 : Ho seguito il derby per lavoro e nella Juve ho visto il solito, ottimo #deLigt e poco altro. Nel Torino un #Bremer… - pepeferrario : Non sempre paga giocare a non giocare speculando sul gol trovato. La #Juve di #Allegri e di #Vlahovic (annullato da… - FedericoDav_SSL : ottimo pari del mio toro, peccato non averla vinta. Torino resta granata ! -