Ucraina, domani esercitazione russa con lanci di missili. Blinken inconterà Lavrov (Di venerdì 18 febbraio 2022) La Russia ha annunciato che domani effettuerà, sotto la supervisione del presidente Vladimir Putin, lanci di missili balistici e da crociera. Sul piano diplomatico confermato l’incontro Blinken-Lavrov Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 18 febbraio 2022) La Russia ha annunciato cheeffettuerà, sotto la supervisione del presidente Vladimir Putin,dibalistici e da crociera. Sul piano diplomatico confermato l’incontro

