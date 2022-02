Trent’anni dopo Tangentopoli. Un bilancio e qualche nemesi (Di venerdì 18 febbraio 2022) Al direttore - Chiudiamo il trentennale con un’amara riflessione. La fortuna dei vedovi di Mani pulite è che non si è mai pentito Chicchi Pacini Battaglia che col suo silenzio salvò l’immagine della magistratura e un paio di governi di centrosinistra. Dove l’Eroe era ministro dei favori. E raccattò l’immunità parlamentare in quel del Mugello. Amen.Frank Cimini Trent’anni dopo Tangentopoli, qualche piccolo bilancio, al netto del rinvio a giudizio conquistato ieri da Piercamillo Davigo. Chi c’era nel pool? C’era Antonio Di Pietro, poi candidato con il centrosinistra. C’era Gerardo D’Ambrosio, divenuto poi senatore del Pd. C’era Gherardo Colombo, indicato nel 2012 dal Pd nel cda della Rai. C’era Francesco Saverio Borrelli, che nel 2017 sostenne la candidatura di Walter Veltroni alla guida del Pd. ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 18 febbraio 2022) Al direttore - Chiudiamo il trentennale con un’amara riflessione. La fortuna dei vedovi di Mani pulite è che non si è mai pentito Chicchi Pacini Battaglia che col suo silenzio salvò l’immagine della magistratura e un paio di governi di centrosinistra. Dove l’Eroe era ministro dei favori. E raccattò l’immunità parlamentare in quel del Mugello. Amen.Frank Ciminipiccolo, al netto del rinvio a giudizio conquistato ieri da Piercamillo Davigo. Chi c’era nel pool? C’era Antonio Di Pietro, poi candidato con il centrosinistra. C’era Gerardo D’Ambrosio, divenuto poi senatore del Pd. C’era Gherardo Colombo, indicato nel 2012 dal Pd nel cda della Rai. C’era Francesco Saverio Borrelli, che nel 2017 sostenne la candidatura di Walter Veltroni alla guida del Pd. ...

