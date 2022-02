Tamberi è a Cleveland | la sorpresa in hotel lo fa impazzire

Advertising

JoviAcm : RT @calcioesport360: ?? BASKET| NBA ???? Gianmarco Tamberi sarà all'All Star Game NBA di Cleveland. - calcioesport360 : ?? BASKET| NBA ???? Gianmarco Tamberi sarà all'All Star Game NBA di Cleveland. - TuttoBasket : Nuovo Articolo: Gianmarco Tamberi all’ASG di Cleveland: “Ero convinto fosse uno scherzo” - sportal_it : Gianmarco Tamberi a Cleveland punta al titolo di Mvp -

Ultime Notizie dalla rete : Tamberi Cleveland

Gianmarconella notte parteciperà alla gara tra celebrità dell'All - Star Weekend Nba: la sorpesa che gli ha fatto trovare il suo sponsor tecnico lo manda fuori di testa.Gianmarco, medaglia d'oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e da sempre grande appassionato di pallacanestro, è sbarcato agià da qualche ora - come raccontato nelle stories del ...Questa notte, quando in Italia saranno le 01:00 del 19 febbraio, Gianmarco Tamberi, dopo aver coronato il sogno di ... il primo degli eventi dell'All Star Weekend di Cleveland 2022 che da oggi a ...Ecco, fatta questa premessa, è facile immaginare come Tamberi abbia reagito alla telefonata dell’NBA che gli chiedeva di partecipare al Celebrity Game, il match tra vip appassionati di pallacanestro ...