Stazione Termini | esercizi commerciali multati e chiusi durante controlli interforze

Roma – Nel pomeriggio di ieri nell'area della Stazione Roma Termini e di via Giolitti, recependo le indicazioni del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, su disposizione del Questore, è stata effettuata una nuova operazione alto impatto, con un significativo dispositivo interforze, costituito da equipaggi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Roma Capitale. Il massivo intervento realizzato ha l'obiettivo specifico di innalzare la percezione di sicurezza avvertita in quell'area. Con l'intensificazione del controllo del territorio, avvalendosi di tutte le Forze di Polizia, e la collaborazione del Comune, per gli aspetti legati alla "Sicurezza Urbana", si ha l'obiettivo di fronteggiare situazioni di illegalità e contrastare, tempestivamente, la commissione di reati predatori, ...

