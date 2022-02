Rudy Zerbi, la confessione strappalacrime: “… abbandonato appena nato” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il professore di Amici, Rudy Zerbi fa una confessione che lascia tutti senza parole: ecco di cosa si tratta La sua simpatia e competenza ha conquistato i cuori di milioni di italiani che seguono una delle trasmissioni cui quest’uomo fa parte: stiamo parlando di Rudy Zerbi, uno dei professori per eccellenza del noto talent show Amici di Maria De Filippi. La musica è sempre stata la sua passione tanto da aver ricoperto per anni la posizione di talent scout all’interno della famosa casa di produzione Sony Music. Egli ha fatto parte di diversi vari programmi come Tu si que vales e Pequenos gigantes dimostrando la sua professionalità e il suo talento. curiosità (foto web)Sin da giovanissimo Rudy coltiva la sua grande passione per la musica e, prima di approdare nello show ... Leggi su topicnews (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il professore di Amici,fa unache lascia tutti senza parole: ecco di cosa si tratta La sua simpatia e competenza ha conquistato i cuori di milioni di italiani che seguono una delle trasmissioni cui quest’uomo fa parte: stiamo parlando di, uno dei professori per eccellenza del noto talent show Amici di Maria De Filippi. La musica è sempre stata la sua passione tanto da aver ricoperto per anni la posizione di talent scout all’interno della famosa casa di produzione Sony Music. Egli ha fatto parte di diversi vari programmi come Tu si que vales e Pequenos gigantes dimostrando la sua professionalità e il suo talento. curiosità (foto web)Sin da giovanissimocoltiva la sua grande passione per la musica e, prima di approdare nello show ...

Advertising

AmiciUfficiale : Luigi, insieme ad Alex, è arrivato ultimo nella classifica GARA COVER giudicata da Emma e il prof Rudy Zerbi prima… - AmiciUfficiale : Il prof Rudy Zerbi vuole che LDA faccia suo il palco di #Amici21 e superi le sue paure, per questo gli chiede di ca… - CorrNazionale : #Oreo lancia i biscotti di #Amici in edizione limitata: sono già in vendita, a svelarlo è stato Rudy Zerbi su Insta… - litaslife_026 : RT @mortadiphi: Gai4 Gozz1 ha mandato il merch a Rudy Zerbi e non al team di genesiofficial, sta perdendo i colpi - mortadiphi : Gai4 Gozz1 ha mandato il merch a Rudy Zerbi e non al team di genesiofficial, sta perdendo i colpi -