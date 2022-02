PlayStation 5 ha venduto il 70% in più di Xbox Series X|S secondo un esperto analista (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il trend che abbiamo lasciato con la passata generazione di console sembra non essersi invertito, anzi. PlayStation 5 continua a dominare le classifiche di vendita, con un +70% rispetto ad Xbox Series XS, come riportato da un noto analista. PS5 e Xbox Series X – 17022022 www.computermagazine.itA sganciare la bomba è Piers Harding-Rolls, analista di Ampere Analysis, il quale avrebbe confermato ciò che in molti si aspettavano: Sony continua a dominare le classifiche di vendita. A fine 2021, la nuova ammiraglia nipponica avrebbe venduto addirittura il 70% in più di console rispetto ad Xbox Series XS, console concorrenti prodotte da Microsoft. Sony continua a dominare le classifiche: le previsioni degli ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il trend che abbiamo lasciato con la passata generazione di console sembra non essersi invertito, anzi.5 continua a dominare le classifiche di vendita, con un +70% rispetto adXS, come riportato da un noto. PS5 eX – 17022022 www.computermagazine.itA sganciare la bomba è Piers Harding-Rolls,di Ampere Analysis, il quale avrebbe confermato ciò che in molti si aspettavano: Sony continua a dominare le classifiche di vendita. A fine 2021, la nuova ammiraglia nipponica avrebbeaddirittura il 70% in più di console rispetto adXS, console concorrenti prodotte da Microsoft. Sony continua a dominare le classifiche: le previsioni degli ...

GRisparmia : ?Sony PlayStation®5 - DualSense™ Wireless Controller ?? - IGNitalia : #HorizonZeroDawn ha piazzato 20 milioni di copie tra PlayStation e PC, affermandosi come una delle esclusive di mag… - GameXperienceIT : God of War per PC potrebbe aver venduto più di 2 milioni di copie -