Picchia e perseguita la compagna per anni, lei stremata tenta il suicidio con il diserbante (Di venerdì 18 febbraio 2022) L'ha perseguitata perché morbosamente geloso, arrivando a controllarla di continuo e a Picchiarla: non solo: anche violenze psicologiche, al punto che, stremata, ha tentato il suicidio. Questo è l'incubo di una donna di Aprilia, originaria dell'Est Europa e vittima dell'ex compagno, anche lui originario dell'Est. Ma finalmente sembrerebbe essere libera: l'uomo, infatti, ha ricevuto la misura cautelare di Allontanamento dalla Casa Familiare con contestuale Divieto di Avvicinamento alla persona offesa.

