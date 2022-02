Pasta: anche loro colpiti dagli aumento? Ecco la verità (Di venerdì 18 febbraio 2022) Brutto anno per gli italiani: tantissimi gli aumenti, tra cui anche sui beni primari Pasta: anche loro colpiti dagli aumento?Ecco la veritàQuesto 2022 non è partito benissimo per gli italiani. Tanti gli aumenti, tra cui le bollette di luce e gas. Ma a quanto pare queste non sono le uniche, infatti, come in molti avranno notato anche i prezzi dei generi alimentari al supermercato sono sempre più salati. Tra gli alimenti più colpiti dai rincari spicca uno dei più consumati e amati dagli italiani: la Pasta che ha avuto un aumento del 101%. Secondo una prima analisi la situazione è destinata a peggiorare. A lanciare l’allarme i pastifici ... Leggi su formatonews (Di venerdì 18 febbraio 2022) Brutto anno per gli italiani: tantissimi gli aumenti, tra cuisui beni primarilaQuesto 2022 non è partito benissimo per gli italiani. Tanti gli aumenti, tra cui le bollette di luce e gas. Ma a quanto pare queste non sono le uniche, infatti, come in molti avranno notatoi prezzi dei generi alimentari al supermercato sono sempre più salati. Tra gli alimenti piùdai rincari spicca uno dei più consumati e amatiitaliani: lache ha avuto undel 101%. Secondo una prima analisi la situazione è destinata a peggiorare. A lanciare l’allarme i pastifici ...

Advertising

debs_254 : @SimoDeMeuron No beh i dolci in reparto li lasciano anche quelli di qui, solo che quelli non li portava a casa perc… - vcrxxy1234 : @fenice_risorta @luigidimaio @micheleemiliano @ale_dibattista Anche Salvini con la maglietta' no trivellazioni ' m… - Guisaltato : @cesololinter_19 Esatto, alla fine se trovi ristoranti italiani pizza e pasta potrebbero anche ricordarti quelli di… - denni1327 : @Pizzinina La frutta secca, in ogni caso, irrancidisce quando è troppo vecchia. E poi fino agli anni 80/90 non esis… - BloodlessMary : Anche se ho litigato con mia madre.. voglio la sua pasta al forno -