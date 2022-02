NBA All-Star Celebrity Game, Tamberi: “Sarò un ragazzone con occhi lucidi e gambe che tremano” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Grande attesa per l’NBA All Star Game 2022, che vedrà nel Celebrity Game anche la presenza in campo di Gianmarco Tamberi. L’oro olimpico di Tokyo 2020 nel salto in alto, da sempre grandissimo appassionato di basket, ha affidato le proprie emozioni ad un lungo post su Instagram: “Ci siamo, domani vivrò il sogno di ogni bambino appassionato di quella splendida palla a spicchi – scrive Tamberi – Vi porterò tutti con me. Lo prometto. Cercherò di condividere con voi qualsiasi cosa, dettaglio, emozione. Ho avuto la fortuna di essere selezionato tra 20 persone in tutto il mondo, domani all’una di notte italiana, in diretta su Sky, probabilmente vedrete un ragazzone con gli occhi lucidi, le gambe che tremano ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022) Grande attesa per l’NBA All2022, che vedrà nelanche la presenza in campo di Gianmarco. L’oro olimpico di Tokyo 2020 nel salto in alto, da sempre grandissimo appassionato di basket, ha affidato le proprie emozioni ad un lungo post su Instagram: “Ci siamo, domani vivrò il sogno di ogni bambino appassionato di quella splendida palla a spicchi – scrive– Vi porterò tutti con me. Lo prometto. Cercherò di condividere con voi qualsiasi cosa, dettaglio, emozione. Ho avuto la fortuna di essere selezionato tra 20 persone in tutto il mondo, domani all’una di notte italiana, in diretta su Sky, probabilmente vedrete uncon gli, leche...

