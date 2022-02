NBA All Star 2022 | una collezione speciale dedicata all’evento

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Quattro capi unisex dedicati alla NBA All. Ladi Canada Goose con i design di Salehe Bembury è un mix di stili diversi e un unione della moda con lo sport. Il brand canadese Canada Goose ha lanciato una collaborazione con NBA, per portare in vita i design di Salehe Bembury in unaformata da quattro capi, tutti unisex, ispirati al basket degli anni ’90 e per celebrare l’edizione NBA All. La partnership del brand con la NBA va avanti ormi da tanti anni, diventando quasi una tradizione; i capi disegnati dello stilista Bembury sembrano usciti sia dal passato sia dal futuro. La capsule, in edizione limitata, è progettata per essere indossata a strati, mettendo modelli d’haute couture a contrasto con materiali più ...