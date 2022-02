Advertising

NicolaPorro : Emergenza infiinita: l'ultima del professor Galli su #greenpass e mascherine ?? - Agenzia_Italia : ??????La #Svizzera ha detto addio a Green pass e mascherine ?? - MediasetTgcom24 : Covid: Londra annuncia il liberi tutti, Parigi revocherà il Super Green pass | A New York stop mascherine al chiuso… - PepeFl23 : RT @romatoday: Mascherine e green pass da togliere, multe ai no vax mai partite: così l'Italia torna alla normalità - Marialuisamean1 : RT @romatoday: Mascherine e green pass da togliere, multe ai no vax mai partite: così l'Italia torna alla normalità -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine green

IL GIORNO

Dall'11 febbraio è stato eliminato l'obbligo di mascherina all'aperto in Italia. Fino al ... Autobus e metro Gli studenti con più di 12 anni potrebbero non aver più bisogno delpass ...... Ricarica rapida Dart da 33 W, Display Ultra Smooth da 120 Hz, Dual Sim, 6+128 GB,AuroraIn ...99 sconto 21% - fino a scadenza sconosciuta Click qui per approfondire MEZORRISON -FFP2 ...Ieri il Parlamento ha bocciato in aula un ordine del giorno di Fratelli d'Italia con il quale si chiedeva la revoca del Green pass con lo fine dello ... come l'obbligo di mascherina al chiuso, e ...Per accedere ai corsi mascherati sono obbligatori il green pass rafforzato e le mascherine Ffp2. I biglietti validi per il singolo corso mascherato sono in vendita: 22 euro a prezzo intero ...