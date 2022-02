LIVE Vuelta a Andalucia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: -35 chilometri al traguardo (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA VOLTA AO ALGARVE 16.00 Ovviamente è ancora Barrenetxea che scollina per primo: 15 punti conquistati solo oggi e primo posto in classifica GPM consolidato. 15.57 Jon Barrenetxea (Caja Rural-Seguros), Ibai Azurmendi e Xabier Isasa (Euskaltel-Euskadi) hanno 1’45” sul gruppo. 15.54 In archivio anche l’Alto de Cacin, sia i fuggitivi che il gruppo è in zona di discesa. 15.51 Juan Antonio Lopez Cozar (BH-Burgos) si è staccato dal gruppetto di battistrada, che rimane composto solo da tre uomini. 15.48 Iniziato l’Alto de Cacin, con i quattro battistrada con 1’35” di margine. 15.45 La UAE Team Emirates è in testa al gruppo a tirare. 15.43 L’Alto de Cacin è sempre più vicino, con Jon Barrenetxea ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA VOLTA AO ALGARVE 16.00 Ovviamente è ancora Barrenetxea che scollina per primo: 15 punti conquistati soloe primo posto in classifica GPM consolidato. 15.57 Jon Barrenetxea (Caja Rural-Seguros), Ibai Azurmendi e Xabier Isasa (Euskaltel-Euskadi) hanno 1’45” sul gruppo. 15.54 In archivio anche l’Alto de Cacin, sia i fuggitivi che il gruppo è in zona di discesa. 15.51 Juan Antonio Lopez Cozar (BH-Burgos) si è staccato dal gruppetto di battistrada, che rimane composto solo da tre uomini. 15.48 Iniziato l’Alto de Cacin, con i quattro battistrada con 1’35” di margine. 15.45 La UAE Team Emirates è in testa al gruppo a tirare. 15.43 L’Alto de Cacin è sempre più vicino, con Jon Barrenetxea ...

