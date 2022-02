L'ira di Draghi: 'L'Esecutivo voluto da Mattarella per fare cose, non per spaccarsi' (Di venerdì 18 febbraio 2022) I capi delegazione arrivano a Palazzo Chigi alla spicciolata, convinti che sul tavolo ci sia la discussione sul decreto energia contro i rincari delle bollette, atteso in un Consiglio dei ministri che ... Leggi su globalist (Di venerdì 18 febbraio 2022) I capi delegazione arrivano a Palazzo Chigi alla spicciolata, convinti che sul tavolo ci sia la discussione sul decreto energia contro i rincari delle bollette, atteso in un Consiglio dei ministri che ...

Advertising

Adnkronos : #Draghi striglia la maggioranza: “Non sono qui per tirare a campare”. #notizie - VeronicaChiara5 : RT @MarcoRCapelli: Solo a me 'l'ira di draghi (minuscolo per scelta) scivola addosso come se non pesasse un grammo? @mosca - gallina_di : RT @MarcoRCapelli: Solo a me 'l'ira di draghi (minuscolo per scelta) scivola addosso come se non pesasse un grammo? @mosca - mariannaaprile : RT @Radio1Rai: L'ira di #Draghi ??? il parere di @MassimGiannini a #Forrest: «Premier e partiti come #Putin e #Ucraina: l'escalation non con… - Radio1Rai : L'ira di #Draghi ??? il parere di @MassimGiannini a #Forrest: «Premier e partiti come #Putin e #Ucraina: l'escalatio… -