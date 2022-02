Advertising

L'inquietante traguardo di Clearview AI: 'Entro l'anno 100 miliardi di foto nel database, ogni essere umano sarà identificabile'

Finita nel mirino delle autorità britanniche, francesi, canadesi e australiane. Contestata dalle associazioni per le libertà civili e la privacy. Oggetto di inchieste giornalistiche e appelli oltre ...Marcia al ritmo di 1.5 miliardi di immagini aggiunte ogni mese e l'aspetto inquietante è che sono foto che in gran parte le forniamo noi, direttamente, caricandole sui social network, sui blog, sui ...