L’ascesa di Antonio Marzullo

di Federica Bove "Grazie alla musica che mi ha dato tutto, a 19 anni è iniziata la mia carriera, mi ha offerto la possibilità di conoscere e imparare ma soprattutto studiare e capire che nel mondo c'è sempre qualcuno che ne sa una più di te." Queste sono le parole di Antonio Marzullo, trombonista, docente presso il conservatorio "G. Martucci" e segretario artistico presso il teatro Giuseppe Verdi di Salerno, il quale ha inteso raccontarci come sia riuscito a porsi, sempre con grande umiltà, al servizio della Musica Da dove è scaturita l'idea di fondare un'orchestra a Salerno? Ho deciso di fondare l'orchestra Filarmonica poiché la mia città non aveva mai avuto un'orchestra e sentivo la necessità di costruire un progetto insieme a tanti bravi musicisti e amici. Dal 97' è iniziato tutto, dopo il terremoto che ha sigillato il Verdi per 16 anni.

