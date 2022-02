“La sindrome nerazzurra” | Inter | il dato spaventa i tifosi

Leggi su serieanews

(Di venerdì 18 febbraio 2022) L’di Simone Inzaghi vive una sorta di. Unchetutto l’ambiente nerazzurro ed i. In casasi spendono grandi valutazioni su quello che sarà il prosieguo della stagione. La squadra di Inzaghi ha subito una brutta batosta in Champions, superata da un Liverpool che in quel di San Siro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.