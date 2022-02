Inter, il gesto nel derby rovina Inzaghi: è ufficiale, salta il Sassuolo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Una tegola per Inzaghi in vista del Sassuolo: il tecnico dell’Inter non recupera una delle sue pedine preferite per il match con i neroverdi La sconfitta Interna con il Liverpool ha ridotto le possibilità di accedere al turno successivo di Champions League. La squadra di Simone Inzaghi proverà a giocarsi le sue chance nella partita Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 18 febbraio 2022) Una tegola perin vista del: il tecnico dell’non recupera una delle sue pedine preferite per il match con i neroverdi La sconfittana con il Liverpool ha ridotto le possibilità di accedere al turno successivo di Champions League. La squadra di Simoneproverà a giocarsi le sue chance nella partita Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ryukmilanonew : @NotOocMT Sincero? Preferito il gesto dell’Inter. Ricordo quando i giocatori del Milan non si inginocchiarono e fu… - madonielive : Starcasinò sport, bel gesto per la storica tifosa Giancarla (85 anni): 2 biglietti con hospitality per ogni partita… - SpazioInter : STARCASINÒ SPORT, CHE GESTO PER LA STORICA TIFOSA GIANCARLA (85 ANNI)! 2 BIGLIETTI CON HOSPITALITY PER OGNI PARTITA… - coppini_jacopo : @MassiAlbertOne @alinomilan A parte che la discussione è tra noi due e offendere tirando in mezzo persone terze che… - bimbodibarella : kessie Inter valuto gesto anticonservativo -

Ultime Notizie dalla rete : Inter gesto Bagolino, purtroppo salta ancora il Carnevale storico, terza edizione senza màscher né sunadòr e balarì BAGOLINO. Via la mascherina. E via pure la maschera. Se il primo è vissuto come un gesto di liberazione, il secondo... Lo sappiamo, stiamo per spararla grossa, ma lo facciamo lo ...a San Siro per Inter -...

Roberto Baggio, una cometa a Brescia ... lo stesso Baggio non si era sottratto alle schermaglie: senza scomodare l'arcinoto gesto di ... Sempre a Verona si era congedato dall'Inter e dal calcio metropolitano con una poetica doppietta a Buffon ...

Inter, zero gol e il gesto a Inzaghi: tifosi furiosi con Lautaro Virgilio Sport Harvey Elliott si presenta al calcio europeo: ecco chi è il giovane lanciato da Klopp in Inter-Liverpool Il gesto fu virale sui social, con tanto di foto e ringraziamenti ... Il debutto in Champions League contro l'Inter rende Elliott, a 18 anni e 318 giorni, il giocatore più giovane ad iniziare una ...

Inter, zero gol e il gesto a Inzaghi: tifosi furiosi con Lautaro Tanti tifosi non hanno gradito il gesto di Lautaro e in molti sui social lo stanno criticando anche per la sua poca cattiveria in area. La Champions sembra ormai persa, ma per il campionato e la Coppa ...

BAGOLINO. Via la mascherina. E via pure la maschera. Se il primo è vissuto come undi liberazione, il secondo... Lo sappiamo, stiamo per spararla grossa, ma lo facciamo lo ...a San Siro per-...... lo stesso Baggio non si era sottratto alle schermaglie: senza scomodare l'arcinotodi ... Sempre a Verona si era congedato dall'e dal calcio metropolitano con una poetica doppietta a Buffon ...Il gesto fu virale sui social, con tanto di foto e ringraziamenti ... Il debutto in Champions League contro l'Inter rende Elliott, a 18 anni e 318 giorni, il giocatore più giovane ad iniziare una ...Tanti tifosi non hanno gradito il gesto di Lautaro e in molti sui social lo stanno criticando anche per la sua poca cattiveria in area. La Champions sembra ormai persa, ma per il campionato e la Coppa ...