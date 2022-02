Il fondatore di Muzinich in Cdp La nomina è opera di Scannapieco Cassa depositi e prestiti ha messo 100 milioni sul fondo estero E prova a scaricare l’operazione sull’ex Ad Palermo

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 18 febbraio 2022) L’articolo di ieri del nostro giornale sulla strana coincidenza tra l’investimento che(Cdp) ha appena fatto nellussemburghese(leggi l’articolo) e la successiva assunzione del suoMassimo Di Carlo non è passato inosservato. L’8 febbraio un comunicato di Cdp (qui la nota) recitava così: “Un miliardo di euro per offrire nuove opportunità di crescita e finanziamenti a oltre 100 Pmi e Mid Cap europee colpite dagli effetti economici della pandemia. Questo è l’obiettivo delDiversified Loans Fund II in cui Cdp e ileuropeo per gli investimenti (Fei) si sono impegnati a investire complessivamente 150di euro (rispettivamente 100 ...