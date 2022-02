Hansel, Gretel e il segreto della strega a Ragusa (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ragusa – La rassegna teatrale “Donnafugata dei piccoli” offre ai suoi abbonati sempre bellissimi spettacoli, ricchi di magia, divertimento ma anche improntati su grandi valori come la famiglia ed il rapporto tra fratelli. È questo infatti uno dei messaggi che lo spettacolo “Hansel, Gretel e il segreto della strega” trasmette ai suoi piccoli spettatori. Una messa in scena divertente, in cui i due fratelli dovranno affrontare sfide e sorprese inaspettate, incontri magici e prove impegnative. Le musiche originali di Giuseppe Nicolosi animano le avventure dei nostri protagonisti che, tra giochi, risate e litigi e dispetti tipici tra fratello e sorella, dimostrano che quando c’è bisogno sono pronti ad affrontare ogni tipo di ostacolo pur di aiutarsi. Il coraggioso e generoso ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 18 febbraio 2022)– La rassegna teatrale “Donnafugata dei piccoli” offre ai suoi abbonati sempre bellissimi spettacoli, ricchi di magia, divertimento ma anche improntati su grandi valori come la famiglia ed il rapporto tra fratelli. È questo infatti uno dei messaggi che lo spettacolo “e il” trasmette ai suoi piccoli spettatori. Una messa in scena divertente, in cui i due fratelli dovranno affrontare sfide e sorprese inaspettate, incontri magici e prove impegnative. Le musiche originali di Giuseppe Nicolosi animano le avventure dei nostri protagonisti che, tra giochi, risate e litigi e dispetti tipici tra fratello e sorella, dimostrano che quando c’è bisogno sono pronti ad affrontare ogni tipo di ostacolo pur di aiutarsi. Il coraggioso e generoso ...

Advertising

ragusaoggi : #ragusa | Hansel, Gretel e il segreto della strega. Domenica a Ragusa Ibla per il “Donnafugata dei piccoli”, la ras… - De51Fra : @GuidoCrosetto La strega di Hansel e Gretel #Gualmini - sonoericc : @sonominghaoo stai progettando di farmi ingrassare per poi mangiarmi come la strega in hansel e gretel? - Raffy1380 : Fate uscire Hope dalla casa di marzapane di Hansel e Gretel. È chiaro che i forti odori gli stanno annebbiando il c… - BarbaraGavagna : @RonenRubinstein Ho appena rivisto Hansel e Gretel Cacciatori di streghe... Ma quanto è figo Jeremy? -