Gli studenti in protesta a Torino che allontanano il leader No Vax Marco Liccione (Di venerdì 18 febbraio 2022) Non si fermano le proteste degli studenti, tornati oggi in piazza per manifestare contro "lo sfruttamento in alternanza scuola-lavoro" e la "repressione" delle forze dell'ordine. I cortei si sono svolti in oltre 40 città italiane: si tratta della terza giornata di mobilitazione nazionale in poche settimane, dopo quella indetta per la morte di Lorenzo Parelli, lo studente di 18 anni schiacciato da una trave d'acciaio durante uno stage in un'azienda in provincia di Udine. A questa tragedia si somma anche la morte di Giuseppe Lenoci, il 16enne vittima di un incidente stradale mentre si recava a svolgere il suo stage vicino ad Ancona. Gli studenti, ora, chiedono a gran voce le dimissioni del ministro dell'Istruzione Bianchi e del ministro dell'Interno Lamorgese, quest'ultima ritenuta responsabile degli scontri a Torino nel corteo di fine ...

